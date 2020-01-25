Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern
Sail Date: July 2021
Review for Carnival Magic to Caribbean - Southern
Sail Date: March 2020
Cabin Type: Spa Balcony
Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern
Sail Date: March 2020
Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Cloud 9 Spa Interior
Traveled with disabled person
Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Balcony
Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Family Harbor Interior
Review for Carnival Magic to Caribbean - Southern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Interior
Review for Carnival Magic to Caribbean - Southern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Balcony
Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Premium Balcony
Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern
Sail Date: January 2020
Cabin Type: Interior