Review for Carnival Horizon to Caribbean - Eastern

My husband and I Iove to cruise, couldn't wait to get back on a ship after the long drought due to COVID. We have been on 32 cruises. We cruise on Carnival, RCL, NCL, Princess, and Celebrity. We like them all. We took the Horizon out of Miami 7/18/21. Embarkation was fast and easy. There was a long line and everyone was wearing masks, no problem. It took 15 min. As soon as you get on the ship the ...