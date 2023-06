1. Cruceros para Niños en Royal Caribbean International

Los Mejores Barcos de Royal Caribbean para Niños:

Anthem of the Seas, Symphony of the Seas, Harmony of the Seas, Allure of the Seas y Oasis of the Seas.

Por qué los barcos de Royal Caribbean son aptos para niños:

Estos barcos, los más grandes de Royal Caribbean, son ideales para familias con niños de todas las edades, así como para grupos familiares multigeneracionales. Los barcos de la clase Oasis tienen una impresionante selección de actividades y entretenimiento para toda la familia: múltiples piscinas, un teatro en 3D, paredes para escalar, pista de patinaje sobre hielo, dos simuladores de surf FlowRider, tirolesa y desfiles en el paseo interior Royal Promenade, así como el estimado programa para niños de Royal Caribbean.

Los dos barcos más nuevos de la clase Oasis - Symphony of the Seas y Harmony of the Seas -- cuentan con una mayor selección de actividades para niños que incluye Ultimate Abyss, un tobogán de 10 pisos con luces y efectos sonoros que desemboca en el Boardwalk (los niños deben medir al menos 43 pulgadas/110 centímetros para poder usar el tobogán). La entrada al Ultimate Abyss en la cubierta 16 está ubicada en las fauces de un enorme pez anzuelo que es posiblemente la parte más terrorífica del tobogán, ya que la bajada dura apenas unos segundos.

Anthem of the Seas tiene un ambiente más sofisticado, pero muchas de sus atracciones asombrarán a las familias. Incluyen el SeaPlex (con autos de choque, patinaje sobre ruedas, videojuegos y más), el primer simulador de paracaidismo en el mar y North Star, un paseo al estilo del ojo de Londres que lleva a los pasajeros en una cápsula de vidrio a 300 pies (91 metros) sobre el océano.

Los padres y los abuelos pueden disfrutar de solárium exclusivo para adultos, y una gran cantidad de opciones gastronómicas y de entretenimiento nocturno. Con el cuidado de la guardería y actividades vespertinas en los clubes de niños, los adultos pueden disfrutar de sus planes mientras sus niños juegan o duermen. (Los barcos de las clases Voyager y Freedom de Royal Caribbean también son excelentes opciones para las familias).

Club para niños de Royal Caribbean:

Royal Caribbean dedica una gran cantidad de bienes raíces a los clubes de niños en todos estos barcos, con áreas separadas para niños pequeños, niños y preadolescentes / adolescentes. También encontrará un teatro, un taller de artes y oficios, un laboratorio de ciencias, una sala de videojuegos y la Scratch DJ Academy (menos en Anthem of the Seas). Los programas Royal Tots y Royal Babies ofrecen clases y actividades interactivas (cuando los niños están acompañados por uno de sus padres) para niños de 6 a 36 meses de edad, así como servicios de guardería y espacios lúdicos para niños pequeños. Las áreas de juego de Adventure Ocean son aptas para Aquanauts (de 3 a 5 años), Explorers (de 6 a 8) y Voyagers (de 9 a 11). Los preadolescentes y adolescentes (de 12 a 17 años) tienen su lugar de reunión estilo cafetería en la sala de estar y la discoteca Fuel. Los monitores de los clubes para niños se destacan por su amabilidad y compromiso.

Amenidades adicionales para niños en Royal Caribbean:

Royal Caribbean ofrece cruceros asequibles y aptos para niños, gracias a su programa de promociones Kids Sail Free (los niños viajan gratis) y otros descuentos para terceros y cuartos pasajeros que aparecen ocasionalmente a lo largo del año.

A bordo de los barcos de Royal Caribbean abundan los camarotes familiares y suites loft, con suficiente espacio para que las familias puedan disfrutar a sus anchas. El camarote Royal Family acomoda a ocho pasajeros, y la Ultimate Family Suite en Symphony of the Seas cuenta con tobogán, una pared de LEGO y juegos en abundancia.

Con más de dos docenas de opciones gastronómicas, que incluyen cafeterías informales de perros calientes y una pizzería al estilo de Nueva York así como una variedad de restaurantes especializados de primer nivel, hay alternativas para todos los gustos. Johnny Rockets, el diner de los años 50, siempre es un imán para niños (y a los padres también les encanta). Los excelentes espectáculos nocturnos al estilo de Broadway mantienen a los mayores entretenidos, mientras que la experiencia de DreamWorks en barcos selectos ofrece desayunos con personajes, desfiles y encuentros con Shrek y Kung Fu Panda para los más pequeños. Los spas a bordo ofrecen tratamientos especiales para adolescentes.